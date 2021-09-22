İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

DİDİM, AYDIN (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, başka bir ihbarla bildirilen, Türk kara sularına gönderilen can salı içerisinde 22 düzensiz göçmeni de karaya ulaştırdı.

Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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