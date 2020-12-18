Aydın'da Türk kara sularına itilen 38 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 38 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında iki can salında yabancı uyruklular olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 38 kişiyi kurtararak kıyıya çıkarttı.

Sığınmacıların, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun