Aydın'da Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, bottaki yabancı uyruklu 38 kişiyi kurtardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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