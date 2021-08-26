Aydın'da Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı
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Aydın'da Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 33 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Aydın'da Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
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