Aydın'da Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 sığınmacı kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, bottaki 33 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun