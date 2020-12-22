Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
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Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

22.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:30
Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı, karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 26 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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