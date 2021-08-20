Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 99 göçmeni kıyıya çıkarttı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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