Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ilçe açıklarında 4 lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen lastik bottaki 84 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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