Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 sığınmacı kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 sığınmacı kurtarıldı.

Didim açıklarında 2 can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen can sallarındaki 84 kişi kurtarıldı.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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