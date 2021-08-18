Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 19 kişiyi kurtardı.

Didim ilçesinde de lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Aydın İl Göç İdaresine gönderilen 49 kişinin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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