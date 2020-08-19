Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
19.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:37
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 kişiyi alıp karaya çıkardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA