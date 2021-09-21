Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı.

KUŞADASI (AA) - Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı.

Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde alınan can salı ve lastik bottaki kişilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler, 158 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Kurtarılanlar arasındaki 3 Türk vatandaşı hakkında insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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