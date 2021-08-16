Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 10 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 20:58:38. #1.15#

title