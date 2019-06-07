Aydın'da turizmciler "bayram" yaptı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Ramazan Bayramı'nın üç gününde oteller yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nın yanı sıra Apollon Tapınağı gibi tarihi değerlere sahip Didim, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin tercih ettiği merkezlerden oldu.

İlçeye tatil için gelenler, Altınkum'un dışında 3. Koy, Cennet Koy, Yeşilkent ve Gaye Sitesi ile Kumkent sahillerine akın etti.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, yaptığı açıklamada, "Buraya gelenler Didim'in bu güzel plajını, denizini ve güzel havasını gördükten sonra terk edip gitmek istemiyor. Oteller bugün itibarıyla yüzde 90-95 civarında dolu. Geçen yıla göre iyi olacak. İlçemiz adeta tatilci akınına uğradı. Kışlık nüfus oranlarımızın iki katını geçtik." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile Kadınlar Denizi Sahili ve Sevgi Plajı gibi önemli yerlere sahip olan ilçenin adeta dolup taştığını söyledi.

Özden, "Turizmci tam anlamıyla bayram yaptı. Bayram süresince otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahipti. Gelen tatilcilere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Şu anda da doluluk oranımız bayramı aratmayacak düzeyde. İnanıyorum ki sezonu da çok iyi doluluk oranıyla kapatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA