Aydın'da turizm tanıtma ve geliştirme toplantısı yapıldı

Aydın'da turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, turizm potansiyeliyle öz gücün sergilenebilmesi için alınacak tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Daha çok turiste nasıl ulaşılacağını ve marka değerinin nasıl yükseltileceğine ilişkin çalışmalar yaptıklarını aktaran Tuncer, "Aydın, turizmde özel ilgiyi hak ediyor. ve biz de bu ilgiyi göstermek için gerekli inisiyatifi alacağız. Sağlam bir işbirliği, plan ve stratejiyle 2021'e hazırlanıyoruz." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen de ajansın çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, salgına rağmen ülkeye turist getirme başarısını gösterdiklerine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol