Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
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Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı

Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde turizm çalışanlarının görev yaptıkları otellerde aşılanmasına başlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde turizm çalışanlarının görev yaptıkları otellerde aşılanmasına başlandı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi nedeniyle, turizm çalışanlarına yönelik ortak aşılama etkinliği düzenlendi. Didim'de bir otelde başlatılan turizm çalışanlarının aşılamasına Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer il Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de katıldı. Sıraya giren otel çalışanlarının tek tek aşıları yapıldı. Didim ve Kuşadası'daki tüm otellerde çalışanların aşılanacağı ifade edildi. Aşı olan otel çalışanları uygulamadan mutlu olduklarını söyledi.

'ÖNEMLİ UYGULAMALARA İMZA ATTIK'Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecini Türkiye'de en başarılı yöneten illerden birisi olduk. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon güç birliği noktasında önemli uygulamalara imza attık. Turizm personelimizi hem de turizm tesislerinde aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşılanması için bunu önemli bir etkinliğe dönüştürdük. Böylece hem aşılanma istatistikleri yükselterek güvenli turizm noktasında öncü uygulamalarla örnek bir il olmayı ve dünya üzerinde örnek bir tez yaratmayı başardık" dedi.'1 MİLYONUNCU DOZ AŞIYI VURACAĞIZ'

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ise, "Bölgenin mavi kenti Aydın, bizim de önemli hassasiyetlerimizden birisi oldu. Güvenli turizmi pandemi süreciyle birlikte iş güdüm içerisinde yürüttük. Her bölgenin kendine göre özellikleri var. Biz de bugün otellerimizde aktif çalışanlara bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Kuşadası ve Didim gibi ilçelerimiz daha çok mesaiden sonra insanlarımızın vakit geçirdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hizmetleri tüm il genelinde vermek istiyoruz. Bunun dışında konser alanları dahil olmak üzere aşı uygulamasını Kurban Bayramı da dahil olmak üzere yapmayı planlıyoruz. Bugün ya da yarın 1 milyonuncu doz aşıyı ilimizde uygulamayı planlıyoruz. Dışarıdan giriş çıkışların yoğun olduğu bir ilde yaşıyoruz. Nüfus bakımından çok iyi bir noktadayız. Türkiye genelinde aşılamada ilk 8 il içerisindeyiz. En çok aşıyı ve an hızlı aşılamayı yapan sağlık teşkilatı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı
Aydın'da turizm çalışanları otellerinde aşılanmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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