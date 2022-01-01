Aydın'da tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.
Çallı Mahallesi'nde T.G. (51) ile M.A. (41) arasında çam kozalağı toplama konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.G, av tüfeğiyle ateş ettiği M.A'yı yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.
AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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