Aydın'da TÜBİTAK projeleri yaygınlaştırma e-konferansı düzenlendi
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Aydın'da TÜBİTAK projeleri yaygınlaştırma e-konferansı düzenlendi

14.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:02
Aydın'da TÜBİTAK projeleri yaygınlaştırma e-konferansı düzenlendi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü moderatörlüğünde TÜBİTAK projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilk e-konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü moderatörlüğünde TÜBİTAK projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilk e-konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın genelindeki TÜBİTAK projelerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir ilki gerçekleştirerek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla e-konferans gerçekleştirdi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un konuşmaları ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın sunumları ile başlayan konferans, projeler hakkında bilgi verilmesi ve soruların yanıtlanmasıyla devam etti. Bölge ve Ankara finalinde dereceye giren lise ve ortaokul öğrencilerinin projelerini tanıtması, danışman öğretmenler ve öğrencilerin deneyimlerini paylaşmalarının ardından programın son bölümünde 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Çevre ve Enerji Alanı Türkiye Birincisi ekibini temsilen Zeki Batuhan Meral de projesinin tanıtımını yaparak, ekibiyle birlikte süreçte yaşadıkları deneyimleri aktardı.

"Başarılarının devamını dilerim"

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Temsilcisi Hasan Basri Özcan moderatörlüğünde gerçekleşen "TÜBİTAK 2204 - A/B Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Yaygınlaştırma e-Konferansı", TÜBİTAK projelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlenen ilk e-konferans olma özelliği taşırken, konferansta konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, konferans için davetlerini kabul eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a, BİDEB Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş'a, TÜBİTAK daire başkanlarına, üniversite öğrencisi bilim insanlarını temsilen Zeki Batuhan Meral'e teşekkür etti. Ayrıca bilim yolunda emek harcayarak İl Müdürlüğünü onurlandıran öğrenci ve değerli danışman öğretmenleri kutlayan Okumuş, başarılarının devamını diledi.

İnternet üzerinden canlı yayınlanan konferansa TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı (BİDEB) Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş ile daire başkanları ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Atay, Ar-Ge birimi alan uzmanları, projeleriyle bölge ve Ankara finalinde derece alan öğrenciler ile danışman öğretmenler katıldı. Ayrıca 2 bin 242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Çevre ve Enerji Alanı Türkiye Birincisi olan ekibi temsilen Zeki Batuhan Meral de konferansta özel konuşmacı olarak yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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