Son dakika haber | Aydın'da tren kazası
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Son dakika haber | Aydın'da tren kazası

Son dakika haber | Aydın'da tren kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aydın'ın İncirliova ilçesinde İzmir-Denizli seferini yapan tren hemzemin geçitte ticari araca çarptı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İzmir-Denizli seferini yapan tren hemzemin geçitte ticari araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Atatürk Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte Zafer S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarparken, çarpmanın etkisi ile araç savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza bölgesinde yapılan incelemenin ardından tren seferine devam etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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