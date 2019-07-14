Aydın'da transfer Duygu'yla bitti

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, takımı iç transferde Duygu Düzceler'le anlaşarak tamamladı.

Aydın'da transfer Duygu'yla bitti

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, takımı iç transferde Duygu Düzceler'le anlaşarak tamamladı. Vakıfbank altyapısında voleybola başlayıp 2009-2013 yılları arasında ABD'de Florida State Üniversitesi'nde eğitim gören 29 yaşında, 1.82 boyundaki oyuncu, geçen sezon takımın önemli isimleri arasında yer almıştı.


- Aydın
Kaynak: DHA
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