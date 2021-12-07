Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KARPUZLU, AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koğuk Mahallesinde Muammer Yavaş'ın kullandığı 09 LG 210 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazada traktörde bulunan Güngör Yavaş yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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