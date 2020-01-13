Aydın'da traktör römorkundan düşen 8 işçi yaralandı
Haberler » Güncel » Aydın'da traktör römorkundan düşen 8 işçi yaralandı - Haber

Aydın'da traktör römorkundan düşen 8 işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki traktör römorkunun arka kapağının açılması sonucu düşen 8 işçi yaralandı.

13.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:26
Aydın'da traktör römorkundan düşen 8 işçi yaralandı

'ın ilçesinde, seyir halindeki traktör römorkunun arka kapağının açılması sonucu düşen 8 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Güleç'in kullandığı 09 TL 532 plakalı tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römorkun arka kapağı, Hamzalı Mahallesi yakınlarında aniden açıldı.

Bu sırada römorkta bulunan işçilerden 8'i yola düştü.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler