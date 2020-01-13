Aydın'da traktör römorkundan düşen 8 işçi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki traktör römorkunun arka kapağının açılması sonucu düşen 8 işçi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki traktör römorkunun arka kapağının açılması sonucu düşen 8 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Güleç'in kullandığı 09 TL 532 plakalı tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römorkun arka kapağı, Hamzalı Mahallesi yakınlarında aniden açıldı.
Bu sırada römorkta bulunan işçilerden 8'i yola düştü.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.