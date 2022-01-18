Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Himmet Erdoğan (61) yönetimindeki 09 TC 390 plakalı traktör, Çarıklar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Himmet Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde bulunan iki kişi ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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