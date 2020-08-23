Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı Aydın'ın Çine ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Abdullah Kaya yönetimindeki 09 C 1081 plakalı traktör, Aydın'dan Muğla yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille Kuruköy Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Abdullah Kaya, ambulansla Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA