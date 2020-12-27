Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü

27.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:17
Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde Nuri D. idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza sırasında traktörde yolcu olarak bulunan Gülsüm Kuzu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Nuri D. ve Meliha D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Erol Bulut Halis Özkahya
Tüm Haberler Elazığ Deprem Trabzonspor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 17:19:37. #1.15#
title