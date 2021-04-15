Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Recep Özkan yönetimindeki 09 TL 982 plakalı traktör, Çobanisa Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Recep Özkan ile eşi Nefise Özkan (55) yaralandı.

112 Acil Servis eekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nefise Özkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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