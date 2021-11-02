Aydın'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Aydın'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Kuyucak ilçesi Pamucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.B. idaresindeki 20 HN 378 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken devrildi. Traktörün takla atması sonucu araçta bulunan sürücü K.B. ile H.B. ve Ş.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Ş.B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Araçta bulunan K.B. ve H.B. ise kazanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kaza yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde emniyet şeridi oluştururken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Aydın'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Aydın'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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