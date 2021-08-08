Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı

Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörün bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörün bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cemaat Arıcı'nın (63) kullandığı 09 TL 464 plakalı traktör, Üzümlü Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen bisiklete çarptı.

Kazada, bisikletteki Devrim Turan (14) ve Berat Turan (12) ile kaza anında ani fren yapınca dengesini kaybederek traktörden düşen Arıcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Muğla'dan Aydın'a sıçrayan yangın Çine'yi kül ediyor! 6 mahalle boşaltıldı, alevlere müdahale sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yonca Evcimik Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Muslera Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 02:07:15. #1.15#

title