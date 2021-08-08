Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörün bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörün bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cemaat Arıcı'nın (63) kullandığı 09 TL 464 plakalı traktör, Üzümlü Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen bisiklete çarptı.
Kazada, bisikletteki Devrim Turan (14) ve Berat Turan (12) ile kaza anında ani fren yapınca dengesini kaybederek traktörden düşen Arıcı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık