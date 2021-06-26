Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde özel bir tur operatörüne ait turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde özel bir tur operatörüne ait turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza G. (52) idaresindeki 09 D 4852 plakalı bir tur operatörüne ait minibüs, Aydın-Söke kara yolu Sazlı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak karşı yönden gelen Enes Ö.'nün (36) kullandığı 35 JC 701 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan iki yolcu ve minibüsteki Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen 5 turist yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansla Söke'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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