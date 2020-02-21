Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
Kuşadası ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kuşadası ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Orhan Gazi Caddesinde Halil T. yönetimindeki 09 TF 564 plakalı kamyonetle Davutlar Mahallesinden Kuşadası istikametine giden Senayi G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.