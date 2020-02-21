Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Kuşadası ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

21.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:48
Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Orhan Gazi Caddesinde Halil T. yönetimindeki 09 TF 564 plakalı kamyonetle Mahallesinden Kuşadası istikametine giden Senayi G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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