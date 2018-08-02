Aydın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf Türkan yönetimindeki 20 YT 877 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisinde Buse Ateş'in kullandığı 09 JC 707 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve araçlardaki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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