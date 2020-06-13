Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
13.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:09
Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bodrum'dan Söke yönüne giden Fatma Dalkıran yönetimindeki 09 DM 595 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Dalkıran ve araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA