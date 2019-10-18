Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

18.10.2019 18:20
Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Mağatlı'nın kullandığı 20 F 1733 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas kara yolu Ataeymir mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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