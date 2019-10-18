Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Mağatlı'nın kullandığı 20 F 1733 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas kara yolu Ataeymir mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.