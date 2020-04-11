Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Koçarlı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
11.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:12
Koçarlı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
İncirliova-Koçarlı kara yolunda seyreden A.A. idaresindeki 09 VF 007 plakalı otomobil, aynı istikamette giden H.C. yönetimindeki plakasız traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da takla atarak sürüklendi.
Kazada sürücüler ile traktörde yolcu olarak bulunan R.Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA