Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

23.12.2019 02:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 03:22
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan istikametine giden Süreyya Sevinç yönetimindeki 48 NZ 301 plakalı otomobil, Kuruköy Mahallesi'nde Sedat Gülkopan idaresindeki 09 LG 026 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada sürücü Süreyya Sevinç, Saniye Sevinç ile diğer otomobilin sürücüsü Sedat Gülkopan yaralandı.

Yaralılar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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