Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyreden Hasan A. (22) yönetimindeki 09 JF 241 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Ankara Evleri Kavşağı'nda Hüseyin Y'nin (27) kullandığı 09 ACE 017 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü Hasan A. ağır yaralanırken, araçta bulunan Mustafa Ü. (21) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Y. hafif yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.