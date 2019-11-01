Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Serkan Celen (40) yönetimindeki 48 AAY 81 plakalı süt kamyonu, Adnan Menderes Bulvarında kırmızı ışıkta bekleyen Neslihan Erincik'in (34) yönetimindeki 09 AAE 51 plakalı otomobile çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan Almina (4) ve Yusuf Alp Erincik (6) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.