Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

20.10.2019 13:42
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ersoy Pilar yönetimindeki 09 KA 894 minibüs, Aydın-İzmir kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Özcan Kara'nın kullandığı 35 LA 426 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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