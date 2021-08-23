Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 32 AG 320 plakalı motosiklet ile İ.A. idaresindeki 09 AAU 272 plakalı motosiklet Kıbrıs Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu öne sürdüğü otobüs şoförüne bıçak çekti
70 yaşındaki yolcu, tartışmada taraf tutuğunu öne sürdüğü otobüs şoförüne bıçak çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:27:34. #1.15#

title