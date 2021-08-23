Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 32 AG 320 plakalı motosiklet ile İ.A. idaresindeki 09 AAU 272 plakalı motosiklet Kıbrıs Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı