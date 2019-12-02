Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Germencik ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Germencik ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ümit Ş'nin kullandığı 35 AT 8186 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik ilçesi girişinde Rahşan Ç. idaresindeki 09 CAM 66 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan yabancı uyruklu D.M.C (34) ile A.S. (27) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.