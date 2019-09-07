Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı.

07.09.2019 11:30
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın yönüne seyreden Alaettin Kızılaslan yönetimindeki 09 S 6554 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarında aynı istikamete ilerleyen Reşat Salcı yönetimindeki 09 R 3934 plakalı otomobile çarptı.


Kazada, Reşat Salcı'nın kullandığı otomobilde yolcu olan Gökhan Göney ve Mustafa Hoş yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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