Aydın'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Kuyucak Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABS 722 plakalı kamyonet ile 09 F 9149 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan Hüseyin K., Recep K., Hakan G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi ambulanslarla Nazilli'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı