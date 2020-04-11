Aydın'da trafik kazası: 2 ölü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
11.04.2020 02:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:50
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Raşit Dirik (26) idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına Dirik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA