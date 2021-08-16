Aydın'da trafik kazası : 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Umut Ö. yönetimindeki 48 EJ 588 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı