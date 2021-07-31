Trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir kara yolu Yalkıdere Köprüsü'nde Fatih Ş. idaresindeki 09 Y 2159 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje ardından bariyerlere çarptı.

Kazada Melisa S. otomobilde sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Melisa S. bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 02:46:23. #1.16#

title