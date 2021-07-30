Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizköy Mahallesi kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 S 1317 plakalı Opel otomobil ile, plakası öğrenilemeyen Renault otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden plakası alınamayan otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan otomobiller çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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