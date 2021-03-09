Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

09.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:55
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde Kemer Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 34 AP 0385 plakalı otomobil önünde fren yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Fren sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan kağıt toplayıcısına ait motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile K.K. motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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