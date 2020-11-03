Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
03.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:34
Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Kamber yönetimindeki 09 LR 692 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolunda Kuruköy Mahallesi'nde Salim Acar idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı