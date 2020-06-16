Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'nın Söke ilçesinde kamyonetin ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kiş yaralandı.
16.06.2020 08:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:25
Aydın'nın Söke ilçesinde kamyonetin ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kiş yaralandı.
Didim'den Söke yönüne giden İdris Çiftçi yönetimindeki 09 ACH 292 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle bankette bekleyen 48 K 5368 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü İdris Çiftçi, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA