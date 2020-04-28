Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
28.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:14
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çine'den Efeler istikametine giden Nihat Yardım (39) yönetimindeki 09 LB 242 plakalı hafif ticari araç, Yolboyu Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden Nihat Yardım idaresindeki 03 SB 999 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Nihat Yardım, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA