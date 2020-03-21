Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
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Efeler, Aydın, Yerel

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy'de kaza meydana geldi.

21.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:04
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy'de kaza meydana geldi. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Aydın Efeler'e bağlı Kardeşköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Kuşadası'na dönen Osman Ö. idaresindeki 35 KBF 57 plakalı otomobil, kavşaktan anayola çıkan otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Osman Ö., Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

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